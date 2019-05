Spal, Semplici incontra il club per il futuro: ecco quando 

In settimana è previsto un incontro tra la dirigenza della Spal e l’allenatore Leonardo Semplici: verrà discusso il futuro del tecnico

Prima della conferenza stampa di Leonardo Semplici alla vigilia della sfida contro il Milan, la società ferrarese ha fatto il punto sul futuro del tecnico.

L’allenatore della Spal incontrerà infatti la dirigenza per parlare della sua permanenza in panchina. L’incontro è fissato per la giornata di martedì. In caso di esito negativo, il tecnico potrebbe decidere di accasarsi sempre in Serie A: su di lui è forte l’interesse di Udinese, Samp e Fiorentina.