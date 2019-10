Spal, Semplici: «Possiamo mettere in difficoltà tutti. Ecco quando torna Di Francesco»

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, è molto soddisfatto per la partita vinta contro il Parma grazie al gol di Petagna

Leonardo Semplici ai microfoni di Sky Sport ha parlato della bella vittoria della SPAL contro il Parma. Tanta soddisfazione per il tecnico degli estensi che ha commentato così il successo.

PARTITA – «Abbiamo iniziato bene la partita. Alcuni giocatori sono arrivati tardi. Se giochiamo con questo furore e voglia possiamo mettere tutti in difficoltà. Sappiamo che dopo due anni di Serie A tutti si aspettavano qualcosa in più. Anche quest’anno cercheremo di raggiungere l’obiettivo».

DI FRANCESCO – «Con i ritardi di alcuni calciatori abbiamo avuto problematiche iniziali ma dobbiamo continuare a lavorare con questa determinazione. Sosta? Qualcuno ha bisogno di lavorare, qualche infortunato potrà rientrare come Di Francesco. Due infortuni gravi hanno destabilizzato una squadra diversa dalle altre. Noi ci crediamo e lavoriamo»

LAVORO – «Oggi i ragazzi hanno interpretato al meglio la gara come l’avevamo preparata. Siamo riusciti a creare i presupposti per vincere. Complimenti ai calciatori. Se giochiamo con questa identità possiamo toglierci delle soddisfazioni. Siamo una piccola società ma abbiamo un pubblico eccezionale. L’unità in questi anni ci ha portato all’obiettivo e deve essere la nostra forza»