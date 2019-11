Petagna è stato accostato all’Inter, ma l’allenatore della Spal Semplici frena: «Rimane fino al termine della stagione»

Andrea Petagna, coi suoi 16 gol segnati durante la scorsa stagione in Serie A, ha attirato l’attenzione dell’Inter come vice-Lukaku ma la Spal non ha intenzione di lasciarlo andare. Almeno secondo le parole dell’allenatore Leonardo Semplici che, intervistato da Sky Sport, ha dichiarato che l’attaccante rimarrà fino a fine stagione per poi forse muoversi in squadre più importanti.

Ecco le sue parole: «Mi fa piacere che sia seguito da club come l’Inter, vuol dire che sta lavorando bene. Deve però restare con noi fino al termine della stagione, per poi magari spiccare il volo e andare in una società più importante».