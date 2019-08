Spal, sfuma Arana ma arriva Reca: accordo con l’Atalanta

Accordo raggiunto tra Atalanta e Spal per Arkadiusz Reca. Il terzino mancino firmerà a breve con il club estense

Arkadiusz Reca sta per lasciare l’Atalanta. Il terzino sinistro classe 1995 non rientra nei piani dell’Atalanta ed è destinato a cambiare maglia. Secondo Sky Sport è fatta per il suo passaggio alla Spal.

Gli estensi cercavano Arana ma il giocatore ha accettato l’offerta dell’Atalanta. Il suo arrivo ha sbloccato l’affare Reca-Spal: il giocatore è atteso in serata a Ferrara, dove nelle prossime ore dovrà sottoporsi alle visite mediche.