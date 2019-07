Spal, trattativa con il Torino per il ritorno di Bonifazi

La Spal preme per il ritorno di Kevin Bonifazi. Il difensore del Torino potrebbe tornare alla corte di Semplici: le ultime

Kevin Bonifazi nuovamente alla Spal? Il Torino ha investito 11 milioni per riscattare il difensore ma la sua permanenza, con il ritorno di Lyanco, non è scontata.

Secondo La Nuova Ferrara, la Spal tratta con il Torino per il ritorno del difensore. L’affare non è semplice perché il Toro chiede più di 12 milioni di euro per lasciar andare il calciatore che piace anche ad altri club della nostra Serie A.