Spal, Vicari sull’infortunio: «Spero non sia grave»

Il difensore della Spal Vicari ha parlato dell’infortunio patito contro il Cagliari: «Spero non sia grave»

Francesco Vicari ha commentato l’infortunio subito durante la sfida contro il Cagliari: «Il mio infortunio verrà valutato in settimana, spero non sia grave per non dover saltare molte partite».

«Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, in settimana cercheremo di analizzare la gara per capire cosa non ha funzionato. Dobbiamo reagire subito perché la prossima sarà contro il Napoli e non sarà facile», ha concluso il difensore della Spal ai microfoni de lospallino.com.