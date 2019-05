Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha provato ad analizzare la partita che l’Inter ha perso rovinosamente contro il Napoli

L’Inter ha perso meritatamente contro il Napoli per 4-1. I nerazzurri mal disposti in campo e senza idee ne gioco sono stati presi a pallate dai partenopei per tutto l’arco della partita.

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha provato ad analizzare i temi del match che hanno visto l’Inter soccombere sotto le reti di Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz.