Spalletti in confusione totale: Ranocchia centravanti è l’ultima follia

Luciano Spalletti in confusione totale: mettere Ranocchia centravanti è stata l’ultima follia del tecnico nerazzurro

La partita contro il Bologna ha evidenziato, se mai ce ne fosse bisogno, la confusione che regna sovrana in casa Inter. Il cambio Ranocchia-Cedric Soares è forse la fotografia perfetta per descrivere il momento nerazzurro: togliere l’unico giocatore che riusciva a mettere dei cross tagliati e insidiosi nel mezzo dell’area per inserire un giocatore che dovrebbe sfruttare quei cross, che nessuno è in grado di fare. Il tecnico nerazzurro ha schierato la squadra con il solito 4-2-3-1 salvo poi passare ad un 4-4-2 con l’ingresso di Lautaro al posto di Candreva e appigliarsi ad un disperato 3-4-3 con Ranocchia al posto di Cedric Soares.

Una confusione che si era già manifestata nella gara di sette giorni fa all’Olimpico di Torino quando il tecnico di Certaldo provò a schierarsi a specchio con Mazzarri mettendo in campo un 3-5-2. Dopo il gol di Izzo, Spalletti fece entrare Nainggolan togliendo Miranda e quindi tornando alla difesa a 4. A 15 minuti dalla fine fuori Joao Mario e dentro Politano, con il modulo nerazzurro che si trasformava in un 4-2-3-1. Una confusione che potrebbe sparire solo con un esonero del tecnico toscano.