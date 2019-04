Spalletti glaciale su Icardi: «Il suo giorno? No, quello dell’Inter»

Luciano Spalletti molto soddisfatto della prova dei «Abbiamo giocato bene, sono sereno. Brozovic salterà la prossima partita»

Un punto che lascia l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri ma non a Luciano Spalletti che ai microfoni di Sky commenta il pareggio di San Siro contro l’Atalanta. Prima domanda inevitabile su Mauro Icardi su cui il tecnico toscano è glaciale: «Ma di lui non voglio parlare questo non era il suo giorno, ma quello dell’Inter, a cui do il massimo dei voti. Icardi deve far bene per la squadra, deve correre verso i compagni per palleggiare senza andare a prendersi sempre gli spazi per il gol, proprio come fanno tutti gli attaccanti completi del nostro campionato e non solo. Ma, oltre a lui, ci sono anche gli altri. Posso e voglio parlare di loro».

Uno su tutti, Perisic autore di una partita negativa: «E’ partito male, poi piano piano ha acceso il motore e ha fatto quello che doveva fare. Purtroppo nella gestione ogni tanto ci incasiniamo da soli, la semplicità ci sembra inutile ma a volte è ciò che fa muovere la squadra avversaria». Chiosa anche sull’infortunio di Brozovic: «Si è fatto male al muscolo, sicuramente per la prossima non ci sarà». Conclusione sulla squadra in generale: «Io passo dalla prestazione della squadra, non dai risultati. Io sono sereno se la squadra gioca un buon calcio, non vado dietro al gol tanto per osannare o ammazzare qualcuno. La squadra ha giocato bene, per cui io sono serenissimo».