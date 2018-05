Conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, l’Inter di Spalletti può pianificare il suo futuro

La prossima stagione sarà contraddistinta dal ritorno in Champions League dell’Inter e Spalletti non ha dubbi sulla formula vincente per ben figurare in Europa: «La Champions per i calciatori è l’equivalente di Disneyland per i bambini: è qualcosa di bellissimo. Per giocarla servono mentalità e spirito di squadra, per vincerla invece c’è bisogno dei campioni capaci di risolvere le partite anche da soli. Qui all’Inter ci sono professionisti che operano sul mercato e cercheremo di apportare tutte le migliorie del caso» ha dichiarato ai microfoni di Premium Sport.

Quindi si ritorna sulla dedica di Spalletti ai tifosi, “Questa qualificazione è per voi”: «L’hanno meritata sin dall’inizio, poi ci sono rimasti a fianco anche nel momento di difficoltà. Questo è stato l’aspetto che ha fatto la differenza». La stessa che si spera faccia anche Lautaro Martinez in neroazzurro: «Parliamo di un calciatore forte, dotato di tecnica e capace sia di giocare con la squadra che di finalizzare il gioco. Può giocare come seconda punta al fianco di Mauro Icardi». Quindi chiosa finale sul Capitano: «E’ andato a prendere Lautaro Martinez all’aeroporto, ciò dice tanto sul suo impegno».