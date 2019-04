Luciano Spalletti commenta le voci che vedono Mauro Icardi come obiettivo di mercato della Juventus: il tecnico dell’Inter non si mostra turbato, per l’argentino ancora panchina

Ad infiammare lo scontro di stasera tra Inter e Juventus di stasera ci sono soprattutto le notizie delle ultime ore che vedono ancora una volta Mauro Icardi come possibile obiettivo di mercato bianconero per la prossima stagione. A riguardo dell’eventuale passaggio dell’ormai ex capitano nerazzurro a Torino ha parlato ieri anche Luciano Spalletti in uno dei passaggi più importati della conferenza stampa della vigilia del Derby d’Italia: «Se mi darebbe fastidio vederlo alla Juventus? Io non so quello che succederà in fondo al campionato e a me danno fastidio poche cose: le cose che danno fastidio a me, danno più fastidio a quelli che le fanno, per cui sono abbastanza tranquillo», sono state le parole del tecnico interista sottolineate stamane da Tuttosport.

L’interpretazione di quanto riferito da Spalletti ai giornalisti, secondo il giornale torinese, sarebbe semplice: l’allenatore nerazzurro non sarebbe per nulla turbato dalla possibilità di vedere Icardi in maglia bianconera la prossima stagione, ad infastidirlo sono stati piuttosto gli atteggiamenti messi in mostra dall’argentino quest’anno. Anche per tale motivo stasera contro la Juve Maurito potrebbe sedere nuovamente in panchina a vantaggio di Lautaro Martinez.