Spalletti e il mercato: «Il colpo ce l’abbiamo in casa»

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del calciomercato nerazzurro. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore interista

L’Inter si muove sul mercato e ha già piazzato il primo acuto per la prossima stagione. I nerazzurri hanno in pugno Diego Godin, esperto difensore centrale, pronto a lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero: l’uruguaiano firmerà un biennale con opzione per il terzo anno con i nerazzurri (arriverà a giugno). Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato a Sky Sport del mercato di gennaio: «Quello che ho mi piace tantissimo, è lì che trovo i rinforzi per il girone di ritorno, con l’utilizzo di quei giocatori che ho fatto giocare poco, purtroppo per mia colpa, e che sono quelli che potrebbero essere a posto certe situazioni».

Prosegue Luciano Spalletti: «Magari il colpo di mercato è già in casa nostra, vanno trovate le giuste potenzialità, rimaste inespresse fino a questo momento. Ci vuole la partecipazione di tutti, in campo e fuori. Movimenti a gennaio? bisogna chiedere ai direttori che sanno fare questo lavoro meglio di me». Il tecnico dell’Inter, in vacanza con la famiglia a Ortisei, chiude con un augurio: «Auguro uno splendido 2019 a tutti, un anno di grande calcio dentro e fuori dal campo».