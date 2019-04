Sempre più lontano l’addio di Luciano Spalletti all’Inter per far posto a un big in panchina: Zhang Jindong avrebbe perplessità riguardo alla sostenibilità economica dell’operazione

Con la qualificazione alla prossima Champions League di fatto quasi in archivio, sono sempre meno le possibilità che Luciano Spalletti lasci l’Inter a fine stagione: l’eventualità di un esonero in casa nerazzurra al momento non tiene banco, a meno che non vi sia l’effettiva possibilità di poter arrivare ad un big della panchina come Antonio Conte (il cui ingaggio da 10 milioni l’anno è però al momento quasi irraggiungibile) o Massimiliano Allegri (ma solo in caso di divorzio consensuale a fine stagione dalla Juventus). Di per sé però, riporta stamane La Gazzetta dello Sport, ad essere poco convinto dell’eventualità di addio a Spalletti è Zhang Jindong in persona. Il patron di Suning e proprietario dell’Inter porrebbe più che altro in primo piano la questione economica: il tecnico nerazzurro ha un contratto da 4,5 milioni l’anno sino al 2021 che andrebbe eventualmente pagato per intero ed un altro allenatore costerebbe molto di più).

Stasera sarà allo stadio per il big match decisivo con la Roma in rappresentanza anche del padre Steven Zhang: il presidente dell’Inter parlerà prima o dopo la partita con la dirigenza probabilmente anche della questione allenatore, come di altre relative al prossimo mercato. Sul piatto la possibilità di acquistare in tempi relativamente brevi un nuovo attaccante (Edin Dzeko proprio dalla Roma) in caso di addio di Mauro Icardi, così come quella di studiare un piano per arrivare ad un grosso nome a centrocampo senza protrarsi troppo in là nel tempo da qui a settembre.