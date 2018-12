Natale si avvicina e l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, viene coinvolto in un simpatico video per le idee regalo

Tempo di Natale, e tempo di regali. Anche in casa Inter, nonostante la recente delusione per l’eliminazione dalla Champions League, non si perde l’allegria in vista del prossimo 25 dicembre. Così, l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti diventa il protagonista di un simpatico video per non farsi trovare impreparati per l’occasione. Vestito in tema natalizio, l’allenatore toscano recita la sua parte tirando in ballo anche Vecino e i suoi decisivi gol di testa: «Un nuovo Natale sta arrivando…Vediamo…le luci…prese. I biscotti…però che bellini. La punta dell’albero…la prende Vecino…».