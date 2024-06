Italia, Spalletti CONTRO un giornalista svizzero: «Noi una Panda e voi una Ferrari? Allusioni di cattivo gusto» – VIDEO

Le parole di Luciano Spalletti, ct dell’Italia, dopo l’eliminazione dagli Europei contro la Svizzera. Tutti i dettagli

Luciano Spalletti ha avuto un diverbio nella conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Italia. Un giornalista svizzero ha infatti affermato che la sua nazionale sembrava una Ferrari, mentre gli azzurri una Fiat Panda.

"Voi una Ferrari e noi una Panda? Allusioni di cattivo gusto"#Spalletti risponde al giornalista svizzero 😡 pic.twitter.com/y83UP6lnBD — GOAL Italia (@GoalItalia) June 30, 2024

PAROLE – «Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo come la sua. Quando si perde si accetta tutto. Si capisce che lei è una persona di grandissima ironia e qualità, noi gli diamo ragione. Siete stati più bravi di noi e avete vinto meritatamente. Cercheremo di fare meglio la prossima volta visto che stasera non vi abbiamo impegnato. Come si chiama lei? Grazie mister Rieder, grazie».