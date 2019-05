Luciano Spalletti ha perso la pazienza in conferenza stampa e si è scagliato contro un giornalista che l’ha accusato di essere rassegnato

Solito show in conferenza stampa da parte di Luciano Spalletti che questa volta si è scagliato contro un giornalista che accusava il tecnico di essere rassegnato al destino che lo aspetta.

«Non è vero, ecco le offese: questa è un’offesa per me. Dire la stessa cosa per tante volte non è qualità, è sparare nel mucchio, poi finisci che indovini. Il rassegnato sei tu, se tu vuoi a me avanza roba per mettere a disposizione la mia determinazione. Hai qualche problema? Allora vienimi a parlare… Non ti vedo tranquillissimo, hai il musino un po’ bianchino e smunto» le parole del tecnico dell’Inter.