Spalletti blinda Skriniar e Miranda: «Non partono»

Luciano Spalletti blinda la sua difesa. Il tecnico ha chiuso le porte alle partenze di Milan Skriniar e Joao Miranda

L’Inter ha in pugno Diego Godin e lavora per blindare ulteriormente la difesa. Milan Skriniar è richiesto da numerosi club stranieri ma l’Inter chiede più di 100 milioni di euro, cifra che al momento è servita a scoraggiare gli acquirenti. Il difensore slovacco è considerato un muro su cui poggiare le fondamenta dell’Inter che verrà ma naturalmente molto dipenderà dalle offerte che arriveranno perché se qualcuno metterà sul piatto 100 milioni di euro, per l’Inter sarà molto difficile trattenerlo. Intanto Luciano Spalletti si è esposto in maniera netta sulla possibile cessione di Skriniar e anche sulla possibile partenza immediata di Joao Miranda.

Queste le parole del tecnico su Skriniar: «Nessuno ha i sol­di per pagarlo. E’ fuori prezzo per tutti, lui rimane qui». Su Miranda nega che gli abbia detto di voler andar via: «Se lo ha detto, lo ha fatto a qualcun altro. Qui all’Inter ci sono le amicizie di quelli che fanno uscire le cose interne, ma si mettono ai margini del club, perché lo indeboliscono. A vol­te sulla stampa mi pare di “non essere io” quello che descrivo­no, che mi vogliano cambiar vestito».