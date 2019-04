Spalletti smentisce… Spalletti: dopo la lavata di capo, Icardi diventa titolare

La notizia di giornata è la maglia da titolare che Luciano Spalletti darà a Mauro Icardi nella partita di domani. Smentendo sè stesso

«Domani Icardi è titolare. Perché lui prima di tutto ha avuto la reazione giusta e quella nervosa è la reazione fondamentale. Conta poco il muscolo, conta la testa. E nella valutazione di quanto possa essere il tempo, siccome ci manca l’attaccante d’area si vede quanto tempo ha. Gioca e si vede quando toglierlo, se bisogna toglierlo. Sono sicuro che la reazione che ha avuto in questi giorni ci farà vedere che potrà arrivare anche in fondo alla partita». Parola di Spalletti. No, non è un pesce d’aprile in ritardo. Sono le frasi pronunciate dal tecnico nerazzurro nella conferenza stampa di vigilia di Genoa-Inter. Tutto ribaltato, in 48 ore.

Domenica sera, infatti, il tecnico di Certaldo si era scagliato per l’ennesima volta contro il suo ex capitano definendo umiliante il comportamento avuto da Icardi negli ultimi mesi. Un’uscita che aveva fatto scalpore e che aveva irritato non poco la dirigenza nerazzurra, in primis Marotta, che da mesi erano al lavoro per ricucire lo strappo tra le parti. Molto probabile, anzi, quasi sicuro che tra domenica sera e lunedì mattina ci sia stato un duro confronto tra l’ex dg bianconero e Spalletti, dove il primo ha rimproverato severamente il proprio tecnico per le uscite pubbliche in diretta televisiva. Si è arrivati quindi all’auto smentita da parte dell’ex allenatore della Roma che ha forzatamente perdonato il numero 9 e domani lo riproporrà in campo. Poi a giugno la separazione definitiva.