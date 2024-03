Spareggi Qualificazioni Europei 2024: date, calendario, risultati

Le ultime tre squadre qualificate per il torneo in Germania saranno designate con i playoff: Spareggi Qualificazioni Europei 2024

Le Qualificazioni hanno espresso finora 20 delle 24 finaliste degli Europei 2024. Con la Germania ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante, le ultime 3 squadre partecipanti alla 17ª edizione del torneo continentale saranno designate attraverso gli spareggi.

CHI GIOCA GLI SPAREGGI?

Le dodici squadre sono state selezionate in base ai risultati della Nations League 2022/23: nominalmente, si tratta delle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C, ma se queste ultime si sono già qualificate mediante le Qualificazioni ordinarie, sono state sostituite dalla squadra successiva con il miglior piazzamento nella propria Lega. I quattro posti degli spareggi sono stati assegnati ad ogni Lega, dalla C alla A, in ordine alfabetico invertito.

Se meno di quattro squadre di un girone accedono agli spareggi (come nel caso della Lega A), il primo posto disponibile è stato assegnato alla vincitrice del girone meglio classificata della Lega D, ovvero l’Estonia.

Gli slot rimanenti sono stati assegnati, sulla base alla classifica generale della Nations League 2022/23, alle squadre meglio classificate che non si sono già qualificate, con la condizione che le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C non potevano essere inserite in un gruppo o percorso di spareggio con squadre più alte nel ranking.

All’interno di ogni percorso, le squadre prime classificate ospitano le quarte classificate e le seconde accolgono le terze classificate. La sede di ognuna delle tre finali è stata decisa dal sorteggio di novembre.

COME FUNZIONANO

Agli spareggi di qualificazione agli Europei 2024 partecipano 12 squadre: tre di loro completeranno il quadro delle qualificate alla fase finale. Il calendario prevede semifinali e finali che si giocano in gara unica a eliminazione diretta. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si va prima ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori.

Le sei semifinali si svolgeranno il 21 marzo e le vincenti accederanno alle tre finali del 26 marzo. Le tre squadre vincitrici di queste partite completano il quadro delle 24 finaliste degli Europei 2024.

GIRONI SPAREGGI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO A

Polonia

Estonia

Galles

Finlandia*

GRUPPO B

Israele

Bosnia

Islanda*

Ucraina*

GRUPPO C

Georgia

Grecia

Kazakistan

Lussemburgo

*Designate attraverso un sorteggio

CALENDARIO SPAREGGI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

SEMIFINALI – GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

Gruppo A

Ore 20.45, Polonia-Estonia [A]

Ore 20.45, Galles-Finlandia [B]

Gruppo B

Ore 20.45, Israele-Islanda [C]

Ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Ucraina [D]

Gruppo C

Ore 18.00, Georgia-Lussemburgo [E]

Ore 20.45, Grecia-Kazakistan [F]

FINALI – MARTEDÌ 26 MARZO 2024

Gruppo A (in Galles o in Finlandia)

Ore 20.45, Vincente A-Vincente B

Gruppo B (in Bosnia-Erzegovina o in Germania)

Ore 20.45, Vincente C-Vincente D

Gruppo C (in Georgia o in Lussemburgo)

Ore 20.45, Vincente E-Vincente F