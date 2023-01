Ampadu-Spezia: «Per crescere ho studiato Bale»

Ethan Ampadu, 22 anni, gallese, un Mondiale disputato in Qatar e la voglia di salvare lo Spezia: il giocatore si è confessato a La Gazzetta dello Sport

BALE – «Quello che faceva in campo lo hanno visto tutti. Io ho avuto la fortuna di vedere come mangiava, come si allenava, come recuperava dopo una partita. Ho capito che per vincere cinque Champions non basta essere un talento, ma bisogna soprattutto essere un grande professionista».

RITORNO AL CHELSEA – «Chissà. Io adesso non ci penso e non è un modo di dire: voglio fare il massimo qui e salvarmi con lo Spezia. Poi vedremo. Non so perché finora al Chelsea non ho avuto una vera occasione. Però a me serve giocare con continuità: è l’unico modo per crescere e mostrare le mie qualità».