David Okereke saluta lo Spezia e la nostra Italia. Ufficiale la firma con il Club Brugge per l’attaccante classe 1997

Avventura all’estero per David Okereke. L’attaccante classe ’97 lascia lo Spezia e l’Italia per iniziare una nuova avventura all’estero, con la maglia del Club Brugge.

«E’ con grande soddisfazione che lo Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore David Okereke al Club Brugge. A David, un ringraziamento per quanto fatto in maglia bianca insieme ai migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non».