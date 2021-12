L’AIA comunica un cambio arbitro in Spezia-Empoli, gara che si disputerà domani. Partita affidata al signor Maggioni

SPEZIA – EMPOLI Domenica 19/12 h. 15.00

MAGGIONI

MONDIN – MUTO

IV: COSSO

VAR: DOVERI

AVAR: TEGONI