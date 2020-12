Spezia, la conferenza di Italiano: «Vogliamo regalare un’altra gioia ai nostri tifosi»

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera in casa contro il Genoa

POCO TEMPO – «Ormai siamo abituati a preparare partite importanti in pochissime ore, bisogna essere bravi a prepararle soprattutto a livello mentale; penso che l’approccio alla gara sia un aspetto fondamentale in queste situazioni, specialmente quando si affrontano partite sentite ed importanti come quella che ci attende».

ATMOSFERA CASALINGA – «Domani il “Picco” sarà nuovamente vuoto e non potrà darci la spinta di cui questo stadio è capace, in ogni caso in campo ci andremo noi, quindi importante sarà approcciare con la determinazione giusta e cercare di indirizzare subito la gara a nostro favore».

BALLARDINI – «Quando c’è un cambio della guida tecnica c’è sempre una scossa, per noi sarà quindi una difficoltà in più; dovremo essere bravi a disputare l’ennesima prestazione di livello, importante però sarà provare a strappare i tre punti. Vogliamo regalare un’altra gioia ai nostri tifosi».