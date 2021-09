Spezia, Manaj: «Mi piace questa sfida. Salvezza alla nostra portata»

Rey Manaj, neo centravanti dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa della sua avventura ligure: le dichiarazioni

Rey Manaj ha parlato in conferenza stampa della sua decisione di tornare in Italia per unirsi allo Spezia:

SCELTA – «Potevo rimanere al Barcellona ma mi piace questa sfida, spero di essere utile allo Spezia già dalla prossima partita. Il Barça è una delle squadre più forti al mondo ma ho notato che più si sale di livello e più i giocatori sono persone umili, noi giovani dobbiamo imparare da questo. Deve essere uno stimolo, ogni giocatore deve dare il massimo. Ho visto una squadra motivata, che ha fame. Senza sacrificio e sudore non si va da nessuna parte».

SALVEZZA – «La Serie A è uno dei campionati più difficili, dobbiamo remare tutti insieme per raggiungere la salvezza che è un obiettivo difficile ma sicuramente alla portata di questa squadra».

MONDIALE – «Sarebbe la prima volta nella storia dell’Albania. La squadra è un bel gruppo, con un mister d’esperienza come Reja e sarebbe un sogno ed uno dei punti più alti della mia carriera arrivare al Mondiale. Ora abbiamo due partite importanti con Ungheria e Polonia, poi vedremo cosa succederà».