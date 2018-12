Spezia-Palermo 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Spezia-Palermo, 17ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il primo posticipo della 17° giornata di Serie B vedrà la trasferta del Palermo a Spezia. Stellone e i suoi giocatori sono intenzionati a tornare a casa con il massimo risultato, forti del pareggio del Brescia ad Ascoli. La squadra deve rimanere concentrata per conquistare la vittoria nonostante le incertezze sull’acquisizione della società. La cordata inglese guidata da Richardson, sembrava in netto vantaggio, ma Zamparini è tornato a trattare con Follieri. Quel che è certo è che i rosanero dovranno fare a meno del bomber Ilija Nestorovski.

Spezia-Palermo 0-1: tabellino

MARCATORI: 25′ pt Falletti (P)

NOTE:

Spezia-Palermo: diretta live e sintesi

27′ – Dubbi su un contatto in area tra un difensore dello Spezia e Moreo del Palermo. Il calciatore era lanciatissimo verso la porta avversaria, ma Augello è parso in ritardo nell’intervento

25′ – Il Palermo passa in vantaggio grazie ad un bel gol di Falletti su assist di Moreo!

25′ – GOL DEL PALERMO CON FALLETTI!

15′ – Altra conclusione dello Spezia! Vignali di testa cerca di trovare il gol del vantaggio, ma trova solo le mani di Brignola che si sta superando in questo primo quarto d’ora

11′ – Risponde lo Spezia! Gyasi va di testa su un gran cross in mezzo all’area, ma il portiere del Palermo si supera e para tutto!

8′ – OCCASIONE PALERMO! Jajalo tira un violento tiro che viene però parato da Lamanna. Rosanero vicini al vantaggio

1′ – Si inizia! E’ incominciata la partita tra Spezia-Palermo!

Spezia-Palermo: formazioni ufficiali

Eccole le formazioni ufficiali di Spezia-Palermo!

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Giani, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Vignali, Gyasi, Pierini. Allenatore: Pasquale Marino.

PALERMO (4-4-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Falletti, Murawski, Jajalo, Trajkovski; Moreo, Puscas. Allenatore: Roberto Stellone

Spezia-Palermo: probabili formazioni e pre-partita

Marino deve rinunciare allo squalificato Claudio Terzi, ex della sfida. Lo sostituirà nella retroguardia bianconera Giani insieme a Capradossi, mentre De Col e Augello agiranno sulle corsie esterne. A centrocampo pronti Bartolomei, Ricci e Mora. Tridente d’attacco con Vignali, Gyasi e Pierini. Tante rotazioni, invece, per Stellone: torna Brignoli a protezione della porta, che potrà contare sulla copertura dei quattro di difesa: Salvi, Bellusci, Rajkovic e Aleesami. Murawski rileva il compagno Haas nella coppia di centrocampo formata da lui e Jajalo. Falleti e Trajkovski sulle fasce. Binomio offensivo Puscas-Moreo, con quest’ultimo in stato di grazia dopo la brillante prestazione casalinga contro il Livorno, coronata da una rete.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Capradossi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Vignali, Gyasi, Pierini. A disposizione: Manfredini, Crivello, Bachini, Acampora, De Francesco, Bastoni, Gudjohnsen, Mastinu, Figoli, Crimi. Allenatore: Pasquale Marino

PALERMO (4-4-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Falletti, Murawski, Jajalo, Trajkovski; Puscas, Moreo. A disposizione: Pomini, Avogadri, Accardi, Ingegneri, Pirrello, Rispoli, Szyminski, Chochev, Fiordilino, Haas, Cannavò, Embalo. Allenatore: Roberto Stellone

Spezia-Palermo Streaming: dove vederla in tv

Spezia-Palermo sarà trasmessa a partire dalle ore 17.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.