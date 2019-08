Spezia-Sampdoria 3-5: i blucerchiati ne fanno cinque

Nuova amichevole per la Sampdoria di Di Francesco, che contro lo Spezia ha vinto 5-3. La cronaca del match

Nuovo test per la Sampdoria. La squadra di Di Francesco è scesa in campo contro lo Spezia per una gara ricca di emozioni e gol. La sfida è terminata 5-3 per i blucerchiati. In gol Bonazzoli al 13′, Gudjonsen al 16′, Maroni al 29′. Le altre reti sono arrivate nel secondo tempo: Ramirez ha segnato al 47′, Pinto al 53′, Thorsby al 55′, Quagliarella al 71′ e Gyasi all’88’.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Ramos, Terzi, Marchizza, Vignali; Mora, M. Ricci, Bartolomei; F. Ricci, Gudjohnsen, Delano. Allenatore: Italiano.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez, Bonazzoli, Maroni. Allenatore: Di Francesco