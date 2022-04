Spezia, Thiago Motta: «Inter, ce la giochiamo. Faremo il massimo». Le parole in conferenza stampa del tecnico dei liguri

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa all’ antivigilia della gara con l’Inter.

SALVEZZA – «Noi pensiamo al nostro, facendo il nostro lavoro. Se gli altri risultati aiutano anche meglio. Ma noi pensiamo al nostro allenamento di oggi, di domani, al preparare bene la partita e affrontarla al massimo».

INTER – «Affronteremo l’Inter nello stesso modo delle altre, con rispetto. Abbiamo di fronte una possibile squadra che può giocarsi il campionato, che ha vinto l’anno scorso. Faremo il nostro massimo con grande rispetto, ma ci giocheremo la partita».

RICORDI INTER – «Lo vivo in maniera bellissima. Il mio periodo all’Inter da giocatore l’ho sfruttato al massimo, ma oggi sono l’allenatore dello Spezia e do il mio massimo per portare questo club più in alto possibile. Vivo le emozioni e le esperienze al massimo, ogni giorno devo ringraziare perché ho la fortuna di stare allo Spezia».