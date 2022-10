Spezia e il mal di trasferta: zero sconfitte e nessun punto

Lo Spezia soffre del mal di trasferta, Gotti raccogliere sei sconfitte con zero vittorie e zero gol fatti lontano dal Picco

Sei partite giocate lontano dalla Liguria e altrettante sconfitte, la casella dei punti ferma a quota zero così come quella dei gol. Un vero e proprio mal di trasferta che al momento sembra essere irrisolvibile. Ultima la sconfitta contro la Salernitana, uno scontro diretto per la salvezza perso per 1-0 con la rete di Mazzocchi. Tredici le reti subite in trasferta e una classifica costruita soltanto con i punti realizzati al Picco.