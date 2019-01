Incontro milanese tra Juventus e Parma. I ducali hanno chiesto Leonardo Spinazzola e Moise Kean: affari difficili

Il Parma cerca due nuovi rinforzi e bussa in casa Juventus. Il direttore sportivo dei ducali, Faggiano, ha incontrato Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, per parlare del possibile trasferimento di due talenti bianconeri alla corte di Roberto D’Aversa: il Parma ha chiesto Leonardo Spinazzola e Moise Kean. I due non hanno giocato tanto in questo avvio ma Allegri li ha blindati e non intende lasciarli partire.

Spinazzola piace anche al Bologna ma la Juve deve trovare un sostituto per lasciarlo andare e fino a questo momento ha chiuso le porte a una sua partenza. Inoltre, i bianconeri vogliono capire quelle che saranno effettivamente le mosse del Bologna: con i rossoblù c’è in ballo anche il riscatto di Riccardo Orsolini, che potrebbe essere riscattato dal Bologna a gennaio (difficile).