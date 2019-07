Leonardo Spinazzola si presenta ai tifosi della Roma: ecco le prime parole del nuovo laterale giallorosso, in arrivo dalla Juve

Spinazzola è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Roma.

Ecco le sue prime parole a Roma Tv: «Credo che questo sia un anno zero per la Roma. Come mi hanno spiegato, il progetto prevede tanti giocatori italiani e giovani. Sono convinto l’ultimo anno di aver fatto bene con la Juventus, anche se ho giocato poco. Voglio avere tanta continuità fisica e mentale».