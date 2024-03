Sporting Lisbona Atalanta LIVE: cronaca e diretta Europa League

A Lisbona, il match d’Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Sporting: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A Lisbona, Atalanta e Sporting si affrontano nel match valido per gli Ottavi di Finale d’Europa League 2023/2024

Sporting Lisbona-Atalanta: sintesi e moviola

45′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Scalvini, fuori Hien

45′ CAMBI PER LO SPORTING: Dentro Hujmand, Gyökeres e Juste.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

41′ ANCORA SCAMACCA! Israel su Scamacca s’impone su un grande colpo di testa di Gianluca Scamacca.

40′ AMMONIZIONE EDERSON. Fallo a centrocampo del brasiliano e cartellino giallo.

38′ GOAL DI SCAMACCA. Retropassaggio sbagliato con il portiere che esce, palla per Miranchuk che serve Scamacca che trafigge il portiere dello Sporting è 1-1

36′ AMMONIZIONE EDWARDS: Fallo ai danni di Ederson e cartellino giallo per il brasiliano.

32′ Ripartenza portoghese con Paolinho che prova a mettere in mezzo: Kolasinac rischia l’autogoal mettendo la palla in angolo.

30′ DE ROON! Tiro dalla distanza del centrocampista e Israel si fa notare con un grandissimo intervento.

29′ Azione da destra a sinistra Miranchuk per Ruggeri che di testa serve Scamacca, palla deviata in angolo.

26′ OCCASIONE ATALANTA. Israel sbaglia ancora un rinvio, la palla arriva a Scamacca che potrebbe tirare, ma preferisce metterla ad Ederson, ma il portiere dello Sporting esce bloccando la palla

23′ ANCORA PALO DI SCAMACCA! Rimessa sbagliata, Hien di testa serve Ederson che a sua volta serve Scamacca che tenta una conclusione potente che finisce sul palo.

23′ PALO DI HOLM. Holm sulla destra salta un difensore e tenta la conclusione alla destra di Israel, ma colpisce il palo.

19′ L’Atalanta tenta la via del pareggio puntando sulle corsie laterali, tentando di alzare il ritmo.

⚽ 17′ GOAL DELLO SPORTING! Disattenzione atalantina e contropiede portoghese con Paolinho che trafigge Musso su perfetto assist di Trincao. 1-0 Sporting

14′ AMMONIZIONE HIEN: Fallo dello svedese su Paulinho e cartellino per il difensore nerazzurro.

13′ EDERSON! Tiro fuori dall’area da parte del brasiliano. Palla di poco fuori.

12′ Miranchuk per Ruggeri che fa un uno-due con Lookman. Kolasinac prova a mettere in mezzo. Palla deviata in calcio d’angolo.

10′ Fallo di De Roon su Edwards. Punizione per lo Sporting.

7′ OCCASIONE SPORTING! Edwards ha la meglio sulla sinistra rispetto a Kolasinac e Ruggeri, mette il pallone in mezzo, ma la difesa riesce a spazzare via.

2′ Buoni movimenti per l’Atalanta che sta provando a studiare l’avversario.

E’ COMINCIATA SPORTING ATALANTA