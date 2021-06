Squadra della stagione Premier League: domina il Manchester City, un nome a sorpresa

La Premier League ha comunicato poco fa l’undici della stagione 2020-21. Poche sorprese, soprattutto per quanto riguarda la squadra più rappresentata. Si tratta del Manchester City che conta ben sei elementi: Ederson, Cancelo, Dias (MVP della stagione in generale), De Bruyne e Gundogan.

La sorpresa arriva dall’altra sponda di Manchester. Dei Red Devils Bruno Fernandes, ma soprattutto Luke Shaw, che dopo alcune stagioni complicate è definitivamente rinato. A chiudere l’undici la coppia gol del Tottenham Son-Kane.

6⃣ #MCFC players in PFA Premier League Team of the Year 🏆

