Squadre Serie B 2019/2020: il quadro del nuovo campionato

Con la conclusione dei playoff di Serie C, è stato definito il quadro delle 20 partecipanti al prossimo campionato cadetto: squadre Serie B 2019/2020

Conclusi i playoff di Serie C con la promozione di Pisa e Trapani, è ormai definito il quadro delle 20 squadre partecipanti alla Serie B 2019/2020. Diversamente dall’ultimo campionato, che si è giocato a 19 squadre dopo una serie interminabile di ricorsi e controricorsi, il nuovo torneo cadetto vedrà un numero pari di partecipanti.

Ma chi sono le 20 squadre che prenderanno parte alla nuova Serie B?

Squadre retrocesse dalla Serie A

Alla Serie B 2019/2020 parteciperanno innanzi tutto le 3 squadre retrocesse dall’ultimo campionato di Serie A in quanto piazzatesi agli ultimi 3 posti, ovvero l’Empoli, il Frosinone e il Chievo Verona, che si presenteranno ai nastri di partenza del torneo cadetto con l’etichetta di favorite per la promozione.

Squadre confermate dalla scorsa stagione

Sono 12 le squadre che dopo l’ultima stagione parteciperanno nuovamente al campionato di Serie B. Si tratta, rigorosamente in ordine alfabetico, di Ascoli, Benevento, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Livorno, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia. Non ci saranno invece le 4 retrocesse, Carpi, Padova, Foggia e Venezia, che ripartiranno dalla Serie C, e le 3 promosse in Serie A, ovvero Brescia, Lecce e Verona.

Squadre promosse dalla Serie C

Alla nuova Serie B parteciperanno infine le 5 squadre neopromosse dalla Serie C. La Virtus Entella per il Girone A, il Pordenone per il Girone B e la Juve Stabia per il Girone C hanno conquistato la promozione vincendo i rispettivi gironi. Pisa e Trapani invece sono arrivate in Serie B attraverso i playoff, con i successi in finale rispettivamente su Triestina e Piacenza.

Squadre Serie B 2019/2020