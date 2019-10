Squalifica Mazzarri e Frustalupi, il Torino presenta ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di appiedarli per un turno

Il Torino presenta ricorso per la doppia squalifica comminata dal Giudice Sportivo a tecnico e vice granata. In occasione di Parma-Toro, infatti, Mazzarri è stato espulso per somma di ammonizioni dalla panchina e Frustalupi coinvolto in un parapiglia all’intervallo con i dirigenti ducali.

In caso di rigetto dell’azione del club granata, secondo La Gazzetta dello Sport, in panchina per la sfida al Napoli di domenica andrà Roberto Miggiano, componente dello staff tecnico di Mazzarri.