Pallone d’Oro: Srna tifa Modric e ‘sfotte’ Pisacane – FOTO

Darijo Srna, laterale del Cagliari, e il Pallone d’Oro. Ecco il simpatico siparietto con il compagno di squadra Pisacane

Pallone d’Oro a LukaModric: primo giocatore croato a ricevere il prestigioso premio. Il centrocampista croato del Real Madrid è stato premiato dopo le sue splendide prestazioni con i Blancos e anche dopo le splendide prestazioni con la Croazia, trascinata in finale del Mondiale. Di quella spedizione non ha fatto parte DarijoSrna, squalificato per doping ma il laterale croato, passato in estate al Cagliari, ha fatto il tifo per la sua Croazia ai Mondiali e ora ha fatto il tifo per il suo amico e connazionale Luka Modric.

Darijo Srna ha risposto al post di Sky Sport che chiedeva ai suoi followers: chi vincerà il prossimo Pallone d’Oro? Il laterale mancino ha taggato l’amico e compagno di squadra Pisacane con un chiaro commento: «siiiiiii» e inserendo accanto l’emoticon con la bandiera della Croazia. Srna è molto amico di Modric e lo ha elogiato spesso: «E’ il miglior centrocampista del mondo. Luka cresce col passare degli anni, e penso sia ora arrivato al suo livello più alto. Da quando è arrivato al Real Madrid ha migliorato notevolmente la squadra». Scontato il tifo del laterale per Modric, che ha poi vinto il Pallone d’Oro spezzando l’egemonia Ronaldo-Messi.