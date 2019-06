Stadio Brescia, slittano i lavori: in dubbio la prima al Rigamonti

Sono slittati di una settimana i lavori di sistemazione dello stadio del Brescia: resta in dubbio la prima partita in casa

Come riportato dal Corriere di Brescia, sono slittati di una settimana di lavori di sistemazione dello stadio Mario Rigamonti del Brescia.

I lombardi devono ancora consegnare al Comune i certificati di inizio lavori e per tale motivo, appare probabile che lo stadio non sia pronto per l’inizio del campionato. Cellino starebbe perciò cercando un campo alternativo che deve essere indicato entro il 17 giugno. Tra le ipotesi ci sono lo stadio di Modena, Cesena, Udine e Trieste.