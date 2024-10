Stadio Ferraris, accelerazione importante per Euro 2032

Ci sono importanti novità per quanto riguarda lo stadio Ferraris con l’incontro alle porta con Sampdoria e Genoa

Novità importanti sul futuro del Luigi Ferraris. Come già era stato annunciato, Genoa e Sampdoria si sono “unite” fondando la società Genova Stadium. Oggi è prevista una riunione del Cda della società.

Come riporta Il Secolo XIX, l’obiettivo è proporre lo stadio in tempo per Euro 2024. Ora bisognerà naturalmente attendere l’offerta d’acquisto da presentare al sindaco cittadino Marco Bucci.