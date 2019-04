Stati Uniti: ecco l’autogol più imbarazzante della stagione – VIDEO

Il portiere statunitense Sean Johnson si è reso protagonista di un autogol imbarazzante. L’americano non si dimenticherà tanto facilmente della partita tra New York City FC e Minnesota United, finita 3-3, perchè il suo zampino è stato determinante.

L’episodio esilarante è avvenuto sul 2-2. Su un retropassaggio verso Johnson, il portiere anzichè rinviare o provare un semplice passaggio ha provato un controllo per aprisi una linea d’azione. Ma la sua decisione si è trasforma nell’autogol più imbarazzante della stagione che ricorda vagamente quello di Daniele Padelli, attuale secondo portiere dell’Inter, in Torino-Empoli di qualche anno fa.

Blame

It

On

The

Jelly #BlameItOnTheJelly | @allianzfield pic.twitter.com/dvRj72nSb7

— Minnesota United FC (@MNUFC) April 13, 2019