Copa America, i RISULTATI della notte: SORPRESA Panama contro gli Stati Uniti, URAGANO Uruguay

Tutti i risultati delle partite di Copa America disputate nella notte, con la doppia vittoria di Stati Uniti e Uruguay

Prosegue la Copa America 2024 con la fase a gironi. Nella notte italiana sono andati in scena i due incontri validi per il gruppo C. Nel primo Panama ha vinto a sorpresa per 2-1 contro i padroni di casa degli Stati Uniti approfittando dell’espulsione di Weah al 18′. Un successo arrivato in rimonta con le reti di Blackman e Fajardo che hanno risposto all’eurogol di Balogun. Per gli USA annullato anche un gol a Mckennie per fuorigioco.

Nell’altra gara tutto facile invece per l’Uruguay che travolge la Bolivia per 5-0 grazie a Pellistri, Nunez, Araujo, Valvederde e Bentancur. La nazionale di Bielsa si porta così a 6 punti in classifica, seguita da Panama e Stati Uniti a quota 3 e dalla Bolivia a 0.