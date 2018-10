L’Inter contro un tabù: fuori casa in Europa a digiuno da 4 anni

PSV-Inter: i nerazzurri vincendo possono mettere fine ad una sequenza negative di trasferte che va avanti dal 2014. L’ultima vittoria fuori casa fu contro il Dnipro, poi il buio

Contro il PSV Eindhoven questa sera, l’Inter è chiamata a sfatare l’ennesimo tabù degli ultimi anni: dopo il ritorno vittorioso in Champions League contro il Tottenham, la squadra di Luciano Spalletti può finalmente riportare a casa i tre punti da una trasferta europea dopo un digiuno se non infinito, davvero molto lungo. È infatti dal 18 settembre 2014, più di quattro anni, che l’Inter non vince fuori casa in una competizione europea: l’ultima volta fu nel girone di Europa League contro il Dnipro grazie al gol di Danilo D’Ambrosio (ancora nella rosa nerazzurra e stasera probabilmente titolare) per 0 a 1. Da allora una sequela di risultati negativi che hanno portato un indesiderato primato in casa interista.

Nelle ultime otto stagioni infatti l’Inter è stata la squadra italiana che ha fatto registrare il record per il periodo più lungo dall’ultima vittoria esterna in campo europeo. Un periodo che – tra l’altro – non è ancora terminato, ma che stasera finalmente potrebbe interrompersi in caso di vittoria contro il PSV. Dall’ultimo trionfo fuori casa in Ucraina contro il Dnipro, i nerazzurri hanno messo insieme la bellezza di tre pareggi e quattro sconfitte lontano da San Siro (queste ultime, tra l’altro, consecutive, considerato che le ultime trasferte europee la squadra nerazzurra le ha sempre perse). Non benissimo.