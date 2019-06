Iscrizioni serie C, le esclusioni sono cinque: la situazione

Stato iscrizioni Serie C, sono 5 cinque le squadre che non si iscriveranno al prossimo campionato. Tutti i nomi e i motivi

Con lunedì 24 giugno alle spalle, è possibile fare il punto sulle iscrizioni in Serie C. Le squadre che rischiano l’esclusione sono addirittura cinque. Tre di queste hanno rinunciato. Il Siracusa, come era già stato annunciato. Il problema-stadio costringe anche l’Albissola a chiamarsi fuori. Infine, si arrende anche la Lucchese.

Situazione diversa per i sardi dell’Arzachena che vedranno respinta una domanda incompleta. Il Foggia, come annunciato, non sarà iscritto (qui le parole del sindaco). Infine, allarme rientrato per Rieti e Viterbese: saranno regolarmente iscritte.