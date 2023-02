STATS – Bologna Inter, il pericolo è Posch?

Bologna-Inter delle 12.30 è una gara importante per entrambe le squadre, ognuna delle due impegnata a cercare la propria Europa. Tra i giocatori più attesi c’è il difensore Stefan Posch. Il Corriere dello Sport ne misura i numeri, assai importanti in questa stagione.

1362 – I minuti giocati in 16 partite

4 – I gol messi a segno, con l’aggiunta di un assist

14 – Le azioni pericolose alle quali ha partecipato. Non è da tutti i difensori avere questo grado di coinvolgimento

79 – Le palle recuperate, contro le sole 6 perse

74 – La percentuale di passaggi riusciti

29 – I contrasti vinti, a fronte però di 57 persi: qui il giocatore deve necessariamente migliorare