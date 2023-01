STATS – Copa del Rey, che storia Real Madrid-Atletico!

Copa del Rey, tutti i numeri di Real Madrid-Atletico, la sfida che andrà in scena questa sera in casa dei Blancos

Stasera alle ore 21 il derby di Madrid deciderà quale parte della città approderà alle semifinali di Copa del Rey. Cosa dice la storia del match?

In Liga il bilancio è favorevole ai blancos, come si vede dai numeri: 31 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. In campionato, l’ultimo confronto è stato vinto dal Real in casa dei rivali, un 2-1 maturato nel primo tempo con i gol di Rodrygo e Valverde. Simeone si era aggiudicato il derby dell’anno scorso nel girone di ritorno, sempre al Wanda Metropolitano, grazie a un rigore trasformato da Carrasco.



Tra campionato e Copa del Rey c’è una sensibile differenza nella storia del match, come si vede dalla percentuale di vittorie dei colchoneros. L’ultimo confronto diretto nella coppa nazionale risale al 2015 e terminò 2-2.



LIGA – Real Madrid 56% – Atletico Madrid 12%

COPA DEL REY – Real Madrid 57% – Atletico Madrid 28%