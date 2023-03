STATS – L’Inter quest’anno tira di meno e peggio: la gara col Lecce è la cura?

Le statistiche dimostrano che l’Inter di quest’anno tira sempre di meno: la gara con il Lecce potrà essere la cura?

La media gol di questo campionato è uno degli indici che è sceso maggiormente nell’Inter. Vero è che con 3 punti oggi in casa contro il Lecce la classifica per Simone Inzaghi si andrebbe a riassestare su quel secondo posto che suonerebbe a conferma del 2021-22, in un contesto però l’eccezionalità del Napoli fornisce un alibi per tutti i competitors. Non tutti gli attaccanti stanno funzionando alla stessa maniera. Il post-Qatar ha rivelato che l’euforia Mondiale ha portato Lautaro a segnare già 6 reti, vero trascinatore di una squadra che ogni tanto si smarrisce. Lukaku, uscito male col Belgio, ha siglato una rete e la sensazione è che la sua stagione non possa che migliorare, anche se fa una certa fatica a conquistare la titolarità. Quanto a Dzeko, che tra novembre e dicembre non è sceso in campo, si è bloccato ed è confinato anch’egli a una sola rete nel 2023. Occorre perciò una vera sterzata in tempi brevi. Tornando alla media gol, nelle prime 15 giornate di campionato era attestata su un 2,26 che rendeva concreta la forza offensiva della squadra, mentre da gennaio in poi si è dimezzata scendendo all’1,1. Ma osservate anche questa tabella in relazione allo scorso campionato.

I numeri non sono così drammatici, sebbene si osservi nella colonna di destra (quella relativa al campionato 2021-22) un livello che oggi non si riesce più a toccare. L’Inter di quest’anno va meno alla conclusione ed è meno brava nell’individuare lo specchio della porta. Ma una correzione di rotta, per quanto per cambiare le medie generali occorre una persistenza di cifre significative, si può fare, già a partire da Inter-Lecce. Ricordando le virtù della pur difficile gara d’andata, prima giornata di campionato: rete in testa e in coda al match. Un approccio positivo, la capacità di trovare una soluzione anche quando il tempo è risicato: sarebbero già due ottimi punti di partenza per risalire la corrente, anche se i 14 gol che separano l’Inter dal Napoli non sembra un gap colmabile.