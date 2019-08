Stepinski Verona, che tensione: botta e risposta tra l’attaccante e Marcolini

Stepinski Verona, che tensione: botta e risposta tra l’attaccante polacco e Marcolini, tecnico del Chievo

Grande tensione in casa Chievo. Mariusz Stepinski vorrebbe andare all’Hellas. Ecco le sue parole a TMW: «Voglio rimanere in Serie A e ho la possibilità di andare all’Hellas Verona. Mancano pochissimi giorni alla fine del mercato e non posso permettermi di perdere questo treno».

Marcolini, dai canali ufficiali del Chievo, aveva affermato: «La situazione di Stepinski è spiacevole, non fa bene alla squadra ma neanche a lui. È una delusione, contavamo su Mario e ad oggi è difficile pensare di insistere su di lui».