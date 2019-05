Sterling propone una pena durissima per chi si macchia di insulti razzisti – VIDEO

Raheem Sterling propone una pena durissima per chi si macchia di insulti o cori razzisti durante una partita

Raheem Sterling è da sempre in prima linea per combattere il razzismo, in campo e sugli spalti. Lui come tanti giocatori di colore hanno sempre sostenuto ardentemente l’inserimento di pene dure per chi si macchia di questi beceri cori o insulti.

Durante un’intervista ad una tv inglese, l’esterno del Manchester City ha proposto una penalizzazione di 9 punti da infliggere alla squadra che ha al suo interno tifosi o giocatori razzisti.