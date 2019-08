Dopo cinque anni con la maglia dello Stoke City, Bojan Krkic rescinde: il comunicato del club e le indiscrezioni sul suo futuro

«Stoke City conferma la rescissione consensuale con Bojan. Il Club coglie l’occasione per ringraziare Bojan per i suoi sforzi negli ultimi cinque anni e gli auguriamo ogni successo per il futuro».

Con questo comunicato ufficiale i Potters salutano Bojan Krkic. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sarebbe pronto a trasferirsi al Montreal Impact (MLS).