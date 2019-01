Storica decisione del Uefa: Lovren squalificato una giornata per insulti a Sergio Ramos

Dopo la vittoria in Nations League contro la Spagna, il difensore del Liverpool aveva preso di mira Sergio Ramos nel corso di una diretta Instagram

Ora si può essere squalificati anche per insulti social. Lo sa bene Lovren, difensore del Liverpool e della Croazia, che nel corso di una diretta Instagram, ha offeso Sergio Ramos e la Spagna. L’accaduto risale allo scorso 15 novembre, giorno in cui la Croazia ha battuto la Nazionale di Luis Enrique in Nations League. Dopo la vittoria per 3-2, durante una diretta su Instagram, Lovren si è lasciato andare: «Gli ho dato un bella gomitata. Continua a parlare, bello…». Quindi ha definito gli spagnoli “codardi”. Il tutto seguito da un post successivo, con una foto che ritrae il difensore del Liverpool mentre sovrasta di testa proprio il capitano del Real Madrid.

Non un semplice sfottò secondo l’UEFA, che ha punito il difensore croato per “aver violato le regole base di condotta sportiva”. Poco importa che l’irregolarità sia avvenuta sui social e non su un campo di calcio. Il difensore sarà quindi costretto a saltare la prima gara di qualificazione a Euro 2020 contro l’Azerbaigian.