Stramaccioni: «L’addio di Totti? Ecco cosa ne penso»

L’ex allenatore dell’Inter e dell’Udinese, Stramaccioni, ha parlato così della sua nuova avventura con l’Esteghlal e dell’addio di Totti alla Roma

Intervistato a Sky Sport 24, il neo allenatore del Esteghlal, Stramaccioni, ha parlato così della sua nuova esperienza in Asia.

Ecco le sue parole: «Nel momento in cui ho ricevuto l’offerta, questa non era nelle mie priorità. Non ne conoscevo la sua importanza storica. Cosa ne penso del caso Totti? Francesco rappresenta più di un calciatore. È la continuazione ideale di Bruno Conti».