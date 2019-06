Stramaccioni: «Ecco quale sarà il colpo dell’estate»

L’ex allenatore dell’Inter e prossimo tecnico dell’Esteghlal, ha svelato quale potrebbe essere il colpo di quest’estate

Intervistato da Tuttosport, l’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha commentato così la sua nuova avventura nell’Esteghlal, squadra asiatica. Ecco le sue parole: «Avevo ricevuto l’offerta ad aprile e, per ignoranza, non l’avevo considerata di grandissimo appeal. Giorno dopo giorno, mi sono reso conto di quanto invece fosse importante il club. Obiettivi? Innanzitutto avere un organico competitivo per migliorare il terzo posto dell’anno scorso e cercare di superare il girone di Champions».

«Colpo dell’estate? Lukaku all’Inter. Perché è un centravanti che mi ricorda un po’ il Bobo Vieri dei tempi d’oro: abbina una forza fisica devastante a una buona tecnica per la sua stazza. Non è facile in A trovare giocatori con quelle caratteristiche».